»Ò°é¤Æ¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢»×¤ï¤Ì¥Ï¥×¥Ë¥ó¥°¤ËÄ¾ÌÌ¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤è¤Í¡£¿©»öÃæ¤Ë»Ò¤É¤â¤¬¤ª»®¤òÍî¤È¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤ê¡¢¥³¥Ã¥×¤òÅÝ¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¤³¤È¤âÄÁ¤·¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤½¤ó¤Ê¤È¤­¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤ËÂÐ±þ¤¹¤ë¤Î¤¬¤è¤¤¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£¡Ø±à»ù¤ÎÌ¼¤¬¿©»öÃæ¤Ë¤ª»®¤òÍî¤È¤·¤Æ³ä¤Ã¤¿¤«¤é¼¸¤Ã¤¿¤±¤ì¤É¡¢¤ß¤Ê¤µ¤ó¤â¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¤Î¿©´ï¤ò²õ¤µ¤ì¤¿¤éÅÜ¤ê¤Þ¤¹¤è¤Í¡©»ä¤Ï´Ö°ã¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡©»Ø¼¨¤Î¤È¤­¤Ï»ä¤ß¤¿¤¯µ´¤Î·ÁÁê¤À¤è¤Í¡©¡ÙÅê¹Æ¼Ô¤µ