¸µ¥×¥íÌîµåÁª¼ê¤Ç¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÄ¹Åè°ìÌÐ¡Ê60¡Ë¤¬31ÆüÊüÁ÷¤ÎÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó¡Ö°ìÌÐ¡ß¤«¤Þ¤¤¤¿¤Á¥²¥ó¥Ð¡×¡ÊÆüÍËÁ°10¡¦25¡Ë¤Ë½Ð±é¡£²æ¤¬»Ò¤ËÆÉ¤ßÊ¹¤«¤»¤Æ¤¤¤¿³¨ËÜ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤Ã¤¿¡£¾¯»Ò²½¤ä½ÐÈÇÉÔ¶·¤ÎÃæ¤Ç¤â»Ô¾ì¤¬³ÈÂç¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦³¨ËÜ¶È³¦¤ÎÎ¢Â¦¤ËÀøÆþ¤·¤¿°ì¹Ô¡£¡Ö¤«¤Þ¤¤¤¿¤Á¡×¤ÎßÀ²ÈÎ´°ì¤«¤é¡Ö³Ð¤¨¤Æ¤¤¤ë³¨ËÜ¤Ï¤¢¤ë¡©¡×¤ÈÏÃÂê¤ò¿¶¤é¤ì¤ë°ìËë¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£Ä¹Åè¤Ï¡Ö²¶¤¬Ì¼¤ËÆÉ¤ßÊ¹¤«¤»¤Æ¤¿¤Î¤Ï¡Ø¤Ð¤Ð¤Ð¤¢¤Á¤ã¤ó¡Ù¤ÎÏÃ¡×¤ÈÅú¤¨¡¢¡Ö¤Ð¤Ð¤Ð