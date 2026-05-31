[5.31 J2¡¦J3É´Ç¯¹½ÁÛ¥ê¡¼¥°¥×¥ì¡¼¥ª¥Õ¥é¥¦¥ó¥É(5-8°Ì·èÄêÀï)Âè1Àï](¥½¥æ¥¹¥¿)¢¨14:00³«»Ï¼ç¿³:ÌîËÙ·ËÍ¤<½Ð¾ì¥á¥ó¥Ð¡¼>[¥Ö¥é¥¦¥Ö¥ê¥Ã¥Ä½©ÅÄ]ÀèÈ¯GK 1 »³ÅÄ¸µµ¤DF 3 ÈÓÀôÎÃÌðDF 5 Ä¹°æ°ì¿¿DF 17 Ìî¡¹Â¼Âë¿ÍDF 22 ¹â¶¶½¨ÅµMF 6 ½ô²¬Íµ¿ÍMF 10 º´Æ£Âç¼ùMF 16 µÈ²¬²íÏÂMF 66 ÅÚ°æ¹Èµ®FW 8 ÇßÅÄ³¡¿ÍFW 18 È¾ÅÄ¹ÒÌé¹µ¤¨GK 23 ÌðÅÄ³­ÁÔµ®GK 47 ËÙÆâÃÒ°ªDF 4 ²¬ÌîÞ­MF 7 ¿åÃ«ÂóËáMF 14 ÂçÀÐÎµÊ¿MF 77 ÃæÌî²ÅÂçFW 11 º´ÀîÞ«²ðFW 52 À¾