[5.31 J2¡¦J3É´Ç¯¹½ÁÛ¥ê¡¼¥°¥×¥ì¡¼¥ª¥Õ¥é¥¦¥ó¥É(21-24°Ì·èÄêÀï)Âè1Àï](¥´¡¼¥¹¥¿)¢¨14:00³«»Ï<½Ð¾ì¥á¥ó¥Ð¡¼>[¥Ä¥¨¡¼¥²¥ó¶âÂô]ÀèÈ¯GK 31 ¾åÅÄ¼ùDF 3 ÈªÈøÂçæÆDF 20 Ä¹ÁÒñ¥DF 38 »³ËÜµÁÆ»MF 6 Â¼ÅÄ¹Ò°ìMF 8 Âç»³·¼ÊåMF 13 ÇòÎØÃÏ·ÉÂçMF 15 À¾Ã«Í¥´õMF 23 »ÍµÜÍªÀ®MF 29 µÜºê³¤ÅßFW 9 ¥Ö¥ï¥Ë¥«·¼ÂÀ¹µ¤¨GK 50 ¸åÆ£Âçµ±DF 19 »ûºå¾°¸çDF 27 ÎëÌÚÎËDF 55 ¾¾ËÜÂçÊåDF 71 Ý¯°æÉ÷²æMF 14 ÀÐ¸¶¿òÃûMF 26 Â¼ÅÄ¿×FW 10 ¥Ñ¥È¥ê¥Ã¥¯FW 11 ¿ù