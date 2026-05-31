[5.31 J1É´Ç¯¹½ÁÛ¥ê¡¼¥°¥×¥ì¡¼¥ª¥Õ¥é¥¦¥ó¥É(13-14°Ì·èÄêÀï)Âè1Àï](¥¢¥¤¥¹¥¿)¢¨14:00³«»Ï<½Ð¾ì¥á¥ó¥Ð¡¼>[À¶¿å¥¨¥¹¥Ñ¥ë¥¹]ÀèÈ¯GK 16 ÇßÅÄÆ©¸ãDF 15 ËÜÂ¿Í¦´îDF 25 ¥Þ¥Æ¥¦¥¹¡¦¥Ö¥ë¥Í¥Ã¥Æ¥£DF 28 µÈÅÄË­DF 51 ½»µÈ¥¸¥§¥é¥Ë¥ì¥·¥ç¡¼¥óMF 10 ¥Þ¥Æ¥¦¥¹¡¦¥Ö¥¨¥ÎMF 17 µÝ¾ì¾­µ±MF 47 ÅèËÜÍªÂçFW 9 ¥ª¡¦¥»¥Õ¥óFW 21 ¾¾ºê²÷FW 81 ¾®ÄÍÏÂµ¨¹µ¤¨GK 1 ²­ÍªºÈDF 4 Ï¡ÀîÁÔÂçDF 5 ËÌÄÞ·ò¸ãDF 70 ¹âÌÚÁ©MF 7 ¥«¥Ô¥·¥ã¡¼¥ÐMF 44 À¾¸¶¸»¼ùMF 97