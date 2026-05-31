【マクドナルド】で5月15日より始まったのは、「ハッピーセット®」の新しいおもちゃ。次回予告が発表されたときから話題となっていた新しいおもちゃは、どれも期待を超える可愛さに仕上がっているようです。そこで今回は、可愛すぎる店員姿にキュンとする、新作おもちゃを紹介します。 大人気キャラはコンプ必至の可愛さ！ 今回で3度目となる『ちいかわ』のおもちゃ。第1弾の「くりまんじゅう」が着ているの