ÇÐÍ¥¤ÎÀîÅç³¤²Ù¡Ê32¡Ë¤¬30Æü¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£È¾Ç¯Á°¤Ë·ëº§¼°¤òµó¤²¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¤·¡¢¥¦¥¨¥Ç¥£¥ó¥°¥É¥ì¥¹»Ñ¤âÈäÏª¤·¤Æ¤¤¤¿ÀîÅç¤Ï¡¢¤³¤ÎÆü¤ÎÅê¹Æ¤Ç¤Ï¡È¤ª¿§Ä¾¤·¡É¤Î¥É¥ì¥¹»Ñ¤ÇÉ×¤Ç¶¥±ËÁª¼ê¤ÎÃæÂ¼¹î¡Ê32¡Ë¤È¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¤òÈäÏª¤·¤¿¡£¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡Ö¤ï¤¢¡Á¡Á¡ÁÁÇÅ¨¡×¡È¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼±Ç²è¥¤¥á¡¼¥¸¡É¤Î¥¦¥¨¥Ç¥£¥ó¥°¥Õ¥©¥È¤òÈäÏª¤·¤¿ÀîÅç³¤²Ù¡õÃæÂ¼¹î¡Ö¤ª¿§Ä¾¤·¤Ï¡¢Âç¹¥¤­¤Ê¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼±Ç²è¤ò¥¤¥á¡¼¥¸¤·¤Æ¡×¤È¤Î¥³¥á¥ó¥È¤È¤È¤â¤Ë