¥Õ¥êー¤Î¾¾´ÝÍ§µª¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µー¤¬28Æü¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ç¥Ï¥ï¥¤ÃÆ´ÝÎ¹¤ÎÍÍ»Ò¤òÅÁ¤¨¡¢È¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£ ¡Ú¼Ì¿¿¡Û½éÂÎ¸³¤ËËþÂ­¤²¤·¤«¤·ÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ï¿Ì¤¨¤ë¤Û¤É¤Î ¾¾´Ý¥¢¥Ê¤Ï¡Ö¾¯¤·Á°¤Ë¿Æ»ÒÃÆ´Ý3Çñ5Æü¤ÇHawaii¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤­¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÊó¹ð¡£¸Â¤é¤ì¤¿Æü¿ô¤Ç»ÒÏ¢¤ì¤ÎÎ¹Ï©¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¡¢¡ÖµÍ¤á¹þ¤ß¤¹¤®¤Ê¤¤¡ª¤Ã¤Æ¤³¤È¤òÇ°Æ¬¤Ë(»ÒÏ¢¤ì¤¸¤ã¤Ê¤±¤ì¤Ð¤â¤Î¤¹¤´ー¤¯µÍ¤á¹þ¤ß·¿¤ÎÎ¹¤ò¤¹¤ë¥¿¥¤¥×)¥×¥é¥ó¤ò