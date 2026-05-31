¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2026/05/31¡ÛÇÐÍ¥¤ÎÈ¿Ä®Î´»Ë¼ç±é¤Î¡ØGTO¡Ù¡Ê¥«¥ó¥Æ¥ì¡¦¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡¿·îÍË¤è¤ë10»þ¡Ë¤¬¡¢7·î20Æü¤«¤é¥¹¥¿¡¼¥È¤¹¤ë¤³¤È¤¬·èÄê¤·¤¿¡£¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡ÖGTO¡×¥«¥¸¥µ¥Ã¥¯Ì¼¤é¡¢¹ë²ÚÀ¸ÅÌÌò¢¡¡ÖGTO¡×À¸ÅÌÌòÁ´28¿Í¤¬·èÄê¡ØGTO¡Ù¤Ï¡¢Æ£Âô¤È¤ª¤ë¤Ë¤è¤ëÆ±Ì¾Ì¡²è¤¬¸¶ºî¡Ê¹ÖÃÌ¼Ò¡Ö½µ´©¾¯Ç¯¥Þ¥¬¥¸¥óKC¡×´©¡Ë¤Ç¡¢¸µË½ÁöÂ²¤Î¶µ»Õ¡¦µ´ÄÍ¤¬¡¢·¿ÇË¤ê¤Ê¹ÔÆ°¤ÇÀ¸ÅÌ¤ä³Ø¹»¤ÎÌäÂê¤ËÂÎÅö¤¿¤ê¤Ç¤Ö¤Ä¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¯³Ø±à¥É¥é¥Þ¡£È¿Ä®±é¤¸¤ëµ´ÄÍ¤¬ÉëÇ¤¤¹