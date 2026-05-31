ÇÐÍ¥¡ÖÂôÂ¼°ì¼ù¡×¡¢Ì¾¼Ö¤ÈÊÂ¤Ö»Ñ¤Ë¥Õ¥¡¥ó´¿´îÇÐÍ¥¤ÎÂôÂ¼°ì¼ù¤µ¤ó¤¬2026Ç¯4·î25Æü¤Ë¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¤·¡¢¥È¥è¥¿¤ÎÌ¾¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥«¡¼¤È¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¥â¥Ç¥ë¤¬±Ç¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£ÂôÂ¼¤µ¤ó¤È¤È¤â¤Ë±Ç¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ï¡¢¥È¥è¥¿¡Ö¥¹¡¼¥×¥é¡×3ÂåÌÜ¡ÊA70·¿¡¦°Ê²¼70¥¹¡¼¥×¥é¡Ë¡£¹â»ÔÁáÉÄ¼óÁê¤¬Æ±¼Ö¤ò¹ØÆþ¤·¡¢22Ç¯´Ö¾è¤êÂ³¤±¤¿¤³¤È¤Ç¤âÃÎ¤é¤ì¤ë1Âæ¤Ç¤¹¡£¡Ú²èÁü¡Û¡ÖÂôÂ¼°ì¼ù¡×¡ß¡Ö¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥«¡¼¡×¤Î»Ñ¤ò