Ì¾¸Å²°»Ô¤Ç29Æü¡¢85ºÐ¤ÎÃË¤¬±¿Å¾¤¹¤ë¥Þ¥¤¥¯¥í¥Ð¥¹¤Ë¤Ò¤­Æ¨¤²¤µ¤ìÃË½÷2¿Í¤¬»àË´¤·¤¿»ö·ï¤Ç¡¢Èï³²¼Ô¤ÎÉã¿Æ¤¬ÈáÄË¤Ê»×¤¤¤ò¸ì¤ê¤Þ¤·¤¿¡£Ë´¤¯¤Ê¤Ã¤¿ÅÄÃæ¿·¤µ¤ó¤ÎÉã¡§ËÜÅö¤Ë¤«¤ï¤¤¤½¤¦¤Ç¤¹¡£Ã¯¤â°­¤¤¤³¤È¤Ê¤ó¤«¤·¤Æ¤Ê¤¤¤Î¤Ë¡Ä¡£¿Í¤½¤ì¤¾¤ì¤À¤È¤Ï»×¤¤¤Þ¤¹¡£Ç¯¼è¤Ã¤¿¤«¤é¤Ã¤Æ¡¢¤Ç¤â»Å»ö¤Ë¤¹¤ë¤Î¤ÏÌµÍý¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¤Í¡£29Æü¡¢Ì¾¸Å²°»ÔÆî¶è¤Ç²£ÃÇÊâÆ»¤òÅÏ¤Ã¤Æ¤¤¤¿ÅÄÃæ¿·¤µ¤ó¡Ê35¡Ë¤ÈÂçÀÐÍ­µ­¤µ¤ó¡Ê36¡Ë¤Ï¡¢¥¢¥ë¥Ð¥¤¥È¡¦¼ò°æ¾ÈÌéÍÆµ¿¼Ô¡Ê85