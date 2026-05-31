»ÔÈÎÌô¤Ï¼ê·Ú¤Ë³èÍÑ¤Ç¤­¤ë°ìÊý¤Ç¡¢»È¤¤Êý¤ò¸í¤ë¤È²óÉü¤¬ÃÙ¤ì¤ë²ÄÇ½À­¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£²¼Î¡»ß¤áÌô¤ä²òÇ®ÄÃÄËÌô¤ÎÃí°ÕÅÀ¤ò²¡¤µ¤¨¤¿¤¦¤¨¤Ç¡¢´¶À÷¤ò²ÈÄíÆâ¤ä¿¦¾ì¤Ë¹­¤²¤Ê¤¤¤¿¤á¤ÎÍ½ËÉºö¤âÂçÀÚ¤Ç¤¹¡£¼êÀö¤¤¤ÎÊýË¡¤äÓÒÅÇÊª¤Î½èÍý¼ê½ç¤Ê¤É¡¢Æü¾ï¤Ç¼ÂÁ©¤Ç¤­¤ë´¶À÷ËÉ»ß¤Î¹ÔÆ°¤ò¶ñÂÎÅª¤Ë¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£ ´Æ½¤°å»Õ¡§ÃæÏ© ¹¬Ç·½õ¡Ê°åÎÅË¡¿Í°¦¿¸²ñÃæ¹¾ÉÂ±¡Æâ»ë¶À¼£ÎÅ¥»¥ó¥¿ー¡Ë 1991Ç¯Ê¼¸Ë°å²ÊÂç³ØÂ´¶È¡£°åÎÅË¡¿Í°¦¿¸²ñÃæ¹¾ÉÂ±¡Æâ»ë¶À¼£ÎÅ¥»