µ¤¾ÝÄ£¤Ï31Æü¡¢ÂæÉ÷6¹æ¤ÎÀÜ¶á¤ËÈ¼¤¤¡¢Æ±Æü¸á¸å2»þ¤«¤éµ­¼Ô²ñ¸«¤¹¤ë¤ÈÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤¿¡£º£¸å¤Î¸«ÄÌ¤·¤ä·Ù²ü¤¬É¬Í×¤ÊÆâÍÆ¤òÀâÌÀ¤¹¤ë¡£