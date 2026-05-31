日本野球機構(NPB)は31日の公示を発表。ソフトバンクは徐若熙投手と郄橋隆慶選手を登録し、木村大成投手と山本恵大選手を抹消しました。今季からソフトバンクに加入している徐投手は、この日の広島戦に先発登板。1軍の直近2登板では大量失点を重ねる苦しいマウンドが続いていましたが、ファームでは直近登板で完封勝利をあげていました。1軍舞台でも自信を取り戻せるか、期待がかかります。同じく登録された郄橋選手は