Ãæ¹ñ¤Î¥í¥Ü¥Ã¥ÈÀ½Â¤¹©¾ì¤Çºî¶È¤¹¤ë½¾¶È°÷¡á5·î29Æü¡¢ËÌµþ¡Ê¶¦Æ±¡Ë¡ÚËÌµþ¶¦Æ±¡ÛÃæ¹ñ¹ñ²ÈÅý·×¶É¤Ï31Æü¡¢·Ê¶·´¶¤ò¼¨¤¹À½Â¤¶È¹ØÇãÃ´Åö¼Ô»Ø¿ô¡ÊPMI¡Ë¤¬5·î¤Ï50.0¤À¤Ã¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£Á°·î¤«¤é0.3¥Ý¥¤¥ó¥È°­²½¤·¡¢·Êµ¤¤Î³ÈÂç¡¦½Ì¾®¤òÈ½ÃÇ¤¹¤ëÀáÌÜ¤Î50¤Ë°ÌÃÖ¤·¤¿¡£°­²½¤Ï2¥«·îÏ¢Â³¡£°ìÊý¤Ç¡¢ÈóÀ½Â¤¶ÈÉôÌç¤Î·Ê¶·´¶¤Ï50.1¤ÈÁ°·î¤«¤é0.7¥Ý¥¤¥ó¥È²þÁ±¤·¡¢2¥«·î¤Ö¤ê¤ÎÀáÌÜÄ¶¤¨¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£À½Â¤¶È¤ÈÈóÀ½Â¤¶È¤ò¤Þ¤È¤á¤¿Áí¹ç·Ê¶·´¶»Ø¿ô¤â0.4¥Ý¥¤¥ó