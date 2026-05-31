ºùÅç¤Ç¤Ï30Æü¤«¤é»³ÂÎËÄÄ¥¤ò¼¨¤¹ÃÏ³ÌÊÑÆ°¤¬´ÑÂ¬¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£µ¤¾ÝÂæ¤Ï²Ð¸ý¤«¤é¤ª¤ª¤à¤Í2¥­¥í¤ÎÈÏ°Ï¤Ç¤Ï¡¢Ê®²Ð¤ËÈ¼¤¦ÃÆÆ»¤òÉÁ¤¤¤ÆÈô»¶¤¹¤ëÂç¤­¤ÊÊ®ÀÐ¤ä²ÐºÕÎ®¤Ë·Ù²ü¤¹¤ë¤è¤¦¸Æ¤Ó¤«¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ µ¤¾ÝÂæ¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢ºùÅç¤Ç¤Ï¡¢30Æü¸á¸å6»þ¤´¤í¤«¤é»³ÂÎ¤ÎËÄÄ¥¤ò¼¨¤¹ÃÏ³ÌÊÑÆ°¤¬´ÑÂ¬¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ Æî³Ù»³Äº²Ð¸ý¤Þ¤¿¤Ï¾¼ÏÂ²Ð¸ý¤Ç¤³¤Î»³ÂÎËÄÄ¥¤¬°ìÅÙ¤Ë²ò¾Ã¤µ¤ì¤ë¤è¤¦¤ÊÊ®²Ð¤¬È¯À¸¤¹¤ë¤È¡¢ºùÅçÅçÆâ¤òÃæ¿´¤ËÂ¿ÎÌ¤Î¹ß³¥¤òÈ¼¤¦²ÄÇ½À­¤¬