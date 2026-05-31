Ãæ¹ñ¾¦Ì³Éô¡£¡ÊËÌµþ¡á¿·²Ú¼Òµ­¼Ô¡¿Íû²ì¡Ë¡Ú¿·²Ú¼ÒËÌµþ5·î31Æü¡ÛÃæ¹ñ¾¦Ì³Éô¤ÎÊóÆ»´±¤Ï30Æü¡¢²¤½£Ï¢¹ç¡ÊEU¡Ë¤Î²¤½£°Ñ°÷²ñ¤¬Ãæ¹ñ¤È¤Î´Ø·¸¤ò½ä¤ë¶¨µÄ¤ò¹Ô¤Ã¤¿¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¼ÁÌä¤ËÅú¤¨¡¢Ãæ¹ñ¡¦EU´Ö¤Î°Õ»×ÁÂÄÌ¤Ï°Ý»ý¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢ÁÐÊý¤ÏËÇ°×¡¦Åê»ñ¶¨µÄ¥á¥«¥Ë¥º¥à¤Î¹½ÃÛ¤ò¸¡Æ¤Ãæ¤Ç¡¢´ØÏ¢¤ÎÂÐÏÃ¤ò¹Ô¤¦Í½Äê¤À¤ÈÉ½ÌÀ¤·¤¿¡£ÊóÆ»´±¤Ï¼¡¤Î¤è¤¦¤Ë½Ò¤Ù¤¿¡£Ãæ¹ñ¤ÏÂÐÃæ´Ø·¸¤ò½ä¤ëEU¤Î¶¨µÄ¤ËÎ±°Õ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Ãæ¹ñ¤ÈEU¤ÏÊ¿Åù¤Ç¸ß·Ã¥¦¥£¥ó¥¦¥£¥ó¤Î·ÐºÑ