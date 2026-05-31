PSG¤ÎDF¥Þ¥ë¥­¡¼¥Ë¥ç¥¹¤Î¹ÔÆ°¤¬ÏÃÂêUEFA¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥º¥ê¡¼¥°¡ÊCL¡Ë·è¾¡¤¬¸½ÃÏ»þ´Ö5·î30Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£¥Õ¥é¥ó¥¹²¦¼Ô¥Ñ¥ê¡¦¥µ¥ó¥¸¥§¥ë¥Þ¥ó¡ÊPSG¡Ë¤¬¥¤¥ó¥°¥é¥ó¥É²¦¼Ô¤Î¥¢¡¼¥»¥Ê¥ë¤òPKÀï¤Ç²¼¤·¡¢Ï¢ÇÆ¤òÃ£À®¤·¤¿¡£»î¹ç·èÃå¤ÎÄ¾¸å¡¢PSG¤Î¥­¥ã¥×¥Æ¥óDF¥Þ¥ë¥­¡¼¥Ë¥ç¥¹¤¬¸«¤»¤¿¿¶¤ëÉñ¤¤¤¬ÏÃÂê¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£¥Ï¥ó¥¬¥ê¡¼¤Î¥Ö¥À¥Ú¥¹¥È¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿·è¾¡Àï¤Ï¥Ç¥£¥Õ¥§¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¤ÎPSG¤È½éÍ¥¾¡¤È¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°¤ÎÆó´§¤òÌÜ»Ø¤¹¥¢