5·î30Æü¤Î¥Û¡¼¥àºÇ½ªÀï¤Ç¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ò¸ø³«¥¢¥Ó¥¹¥ÑÊ¡²¬¤Ï5·î30Æü¡¢2026-27ÌÀ¼£°ÂÅÄJ¥ê¡¼¥°¥ª¡¼¥»¥ó¥Æ¥£¥Ã¥¯¥æ¥Ë¥Õ¥©¡¼¥à¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¤¬·èÄê¤·¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£Æ±Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿¥Û¡¼¥àºÇ½ªÀï¤ÇÈ¯É½¤µ¤ì¤¿¡£º£²ó¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ï¡Ö¸¶ÅÀ¤ò¸«¤Ä¤áÄ¾¤·¡¢¤³¤³¤«¤é¶¦¤Ë¡£Æü¾ï¤Ë´ó¤êÅº¤¦°ìÃå¡×¡£Ê¡²¬¤Î¥Ù¡¼¥¹¤Ç¤¢¤ë¥Í¥¤¥Ó¡¼¤ò»ÈÍÑ¤·¡¢¤½¤Î¿¼¤ß¤ò¥·¥ó¥×¥ë¤ËÉ½¸½¤·¤¿Ç»Ã¸¤Î¥¹¥È¥é¥¤¥×¤ò¥Ç¥¶¥¤¥ó¤·¤¿¡£¶ß¤ÈÂµ¤Ë¤Ï¡¢Ëª¤ò¥â¥Á¡¼¥Õ¤Ë¤·¤¿´ö²¿³Ø