µ­»ö¥Ý¥¤¥ó¥ÈÎáÏÂ7Ç¯»ºÊÆ¿©Ì£¥é¥ó¥­¥ó¥°¤Ç¡ÖÆÃAÉ¾²Á¡×¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿°ñ¾ë¸©¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëÊÆ¡Ö¤Õ¤¯¤Þ¤ë¡×¤Î¼õ¾Þµ­Ç°¥»¡¼¥ë³«ºÅÃæJA¥¿¥¦¥ó¡Ö¤¤¤¤¤â¤Î¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¹­¾ì¡×¤Ç¤Õ¤¯¤Þ¤ë5kgµ¬³Ê¤¬ºÇÂç300±ß°ú¤­¡¢6·î25Æü¤Þ¤Ç¥­¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¥·¡¼¥ë¤ò½¸¤á¤Æ±þÊç¤¹¤ë¤È¡¢ÃêÁª¤Ç600Ì¾¤Ë¥í¡¼¥º¥Ý¡¼¥¯¡¦¤Õ¤¯¤Þ¤ë¿·ÊÆ¡¦¤À¤ë¤ÞÇ¼Æ¦µÍ¹ç¤»¤¬Â£¤é¤ì¤ë ÆüËÜ¹òÊª¸¡Äê¶¨²ñ¤¬¼Â»Ü¤¹¤ëÎáÏÂ7Ç¯»ºÊÆ¤Î¿©Ì£¥é¥ó¥­¥ó¥°¤Ç¡ÖÆÃAÉ¾²Á¡×¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿°ñ¾ë¸©¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëÊÆ¡Ö¤Õ¤¯