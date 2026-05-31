アニメ「タッチ」の浅倉南役などで知られる声優の日郄のり子（64）が31日までに自身のX（旧ツイッター）を更新。誕生日を迎えたことを報告した。「おはようございます」と書き出した日郄。「今日は私の誕生日」とつづった。「今年も元気でこの日を迎えられたことに感謝です」と近影を披露。「いつもありがとうございます」と添えた。ファンからは「永遠にファンです」「自分の青春時代はノン子さんが作ってく