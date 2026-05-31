50ÂåÈ¾¤Ð¤Ç¼ãÇ¯À­Ç§ÃÎ¾É¤È¤Ê¤Ã¤¿ºÊ¡£¾É¾õ¤¬°­²½¤¹¤ëÃæ¡¢¾ã³²¤Î¤¢¤ë¼¡ÃË¤¬27ºÐ¤ÇÂ¾³¦¡£ÈáÃ²¤ËÊë¤ì¤ë60ÂåÉ×¤À¤¬¡¢»Å»ö¤Ç´ÉÍý¿¦¤òÌ³¤á¤Ê¤¬¤é¡¢²ð¸î»ÜÀß¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Î¥µ¥Ý¡¼¥È¤ò¼õ¤±¤Ê¤¬¤é·ÑÂ³¡£»°ÃË¤Î·ëº§¼°¤Ç¤Ï¡¢ºÊ¤Ø¤Î¡Ö2ÅÙÌÜ¤Î¥×¥í¥Ý¡¼¥º¤ò¤¹¤ë¡×¤ÈÀÀ¤Ã¤¿¡½¡½¡£¡Ê¸åÊÔ¡¿Á´2²ó¡Ë¼Ì¿¿¡áiStock.com¡¿pocketlight¢¨¼Ì¿¿¤Ï¥¤¥á¡¼¥¸¤Ç¤¹ - ¼Ì¿¿¡áiStock.com¡¿pocketlight¡ÚÁ°ÊÔ¤Î¤¢¤é¤¹¤¸¡ÛÃæÉôÃÏÊýºß½»¤ÎÌÚÍüÉÔÆóÍº¤µ¤ó¡Ê²¾Ì¾¡¦¸½ºß66ºÐ¡Ë