¤µ¤¤Á¬¤ä¤ªÉÛ»Ü¤Ê¤É½¡¶µ¹Ô°Ù¤Ø¤Î¥­¥ã¥Ã¥·¥å¥ì¥¹·èºÑÆ³Æþ¤ËÈ¿ÂÐ¤·¤Æ¤¤¤¿µþÅÔÊ©¶µ²ñ¡Ê»öÌ³¶É¡¦µþÅÔ»Ô¾åµþ¶è¡Ë¤¬¡¢½¡¶µË¡¿ÍÀìÍÑ¤Î¥­¥ã¥Ã¥·¥å¥ì¥¹·èºÑ¥·¥¹¥Æ¥à¡Ö¤ª¤Þ¤¤¤êPay¡×¤òÌ±´Ö²ñ¼Ò¤È¶¦Æ±¤Ç³«È¯¤·¤¿¡£Æ±²ñ²ÃÌÁ»û±¡¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢Á´¹ñ¤Î¼Ò»û¤ËÍøÍÑ¤ò¸Æ¤Ó¤«¤±¤ë¤È¤¤¤¦¡£¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡Ö¤ª¤Þ¤¤¤ê£Ð£á£ù¡×¤Î·èºÑÁë¸ý¤ËÃÖ¤«¤ì¤ë·Ç¼¨Æ±²ñ¤Ï¡¢¿®¼Ô¤Î¸Ä¿Í¾ðÊó¤Ê¤É¤¬Âè»°¼Ô¤ËÃÎ¤é¤ì¤Æ¿®¶µ¤Î¼«Í³¤¬Â»¤Ê¤ï¤ì¤ë¶²¤ì¤¬¤¢¤ë¢¦Ì±´Ö»ö¶È¼Ô¤Ë¼ê¿ôÎÁ