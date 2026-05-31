Ãæ³Ø¤âÄÌ¤¨¤Ê¤«¤Ã¤¿ÀÐÀî¤µ¤æ¤ê¡Ê68¡Ë¤Î¡ÖÄÅ·Ú³¤¶®¡¦Åß·Ê¿§¡×¡Ê1977Ç¯¡Ë¤ä¥Æ¥ì¥µ¡¦¥Æ¥ó¤µ¤ó¤Î¡Ö»þ¤ÎÎ®¤ì¤Ë¿È¤ò¤Þ¤«¤»¡×¡Ê86Ç¯¡Ë¤Ê¤ÉÌó5000¶Ê¤ò°ä¤·¤¿ºî¶Ê²È¤Î»°ÌÚ¤¿¤«¤·¤µ¤ó¤¬64ºÐ¤ÇÂ¾³¦¤·¤Æ¤«¤é17Ç¯¤¬²á¤®¤¿¡£º£¡¢»°ÌÚºîÉÊ¤¬¤¢¤é¤¿¤á¤ÆµÓ¸÷¤òÍá¤Ó¤Æ¤¤¤ë¡£»°ÌÚ¤µ¤ó¤Î¿ÍÊªÁü¤ÈÌ¾¶ÊÃÂÀ¸¤ÎÎ¢Â¦¤òÃµ¤Ã¤¿¡£¡Ú¹âËÙÅßÉ§¡¿ÊüÁ÷¥³¥é¥à¥Ë¥¹¥È¡¢¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¡Û¡ö¡ö¡ö¡Úµ®½Å¼Ì¿¿¡Û¥Õ¥é¥ó¥¹¿Í¤ÎÎø¿Í¤¬¥ô¥£¥È¥ó¤Î¥È¥é¥ó¥¯¤ò¡Ä»àµî¤Î4Ç¯Á°¡¢