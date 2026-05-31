¡ü¿·¥É¥é¥Þ¤Ç¡È´°àú¤Ê°Å»¦¥·¥Ê¥ê¥ª¡É¤ò½ñ¤¯¥³¥ó¥µ¥ë¥¿¥ó¥È¤Ë WOWOW¤Î¿·¥É¥é¥Þ¡ØÏ¢Â³¥É¥é¥ÞW ¥³¥ó¥µ¥ë¥¿¥ó¥È¡½»à¤ò¼¹É®¤¹¤ëÃË¡½¡Ù(6·î7Æü¥¹¥¿¡¼¥È¡¢Ëè½µÆüÍË22:00¡Á ¢¨Á´6ÏÃ)¤Ç¼ç±é¤òÌ³¤á¤ë°ËÆ£·òÂÀÏº¡£¥ß¥¹¥Æ¥ê¡¼¾®Àâ²È¤òÌ´¸«¤ëºã¤¨¤Ê¤¤ÀÄÇ¯¤¬¡¢Ææ¤ÎÁÈ¿¥¤Ë°ú¤­¹þ¤Þ¤ì¡¢¡È´°àú¤Ê°Å»¦¥·¥Ê¥ê¥ª¡É¤ò½ñ¤¯¥³¥ó¥µ¥ë¥¿¥ó¥È¤Ø¤ÈÊÑËÆ¤·¤Æ¤¤¤¯¥À¡¼¥¯¡¦¥µ¥¹¥Ú¥ó¥¹¤À¡£¤Þ¤â¤Ê¤¯29ºÐ¤ò·Þ¤¨¤ë°ËÆ£¤Ï¡¢¤³¤ÎºîÉÊ¤Ç²¿¤ò¤Ä¤«¤â¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡£Ìò¼Ô