µ­»ö¥Ý¥¤¥ó¥È¤¦¤á¤­¤¿2´üÃÏ¶è³«È¯»ö¶È¡Ö¥°¥é¥ó¥°¥ê¡¼¥óÂçºå¡×¤ÎÆî³¹¶è¤ËÊ¬¾ù¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤¬·×²è¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÈÎÇäÍ½Äê»þ´ü¤Ï2026Ç¯10·î²¼½Ü¤Ç¡¢´°À®Í½Äê¤Ï2028Ç¯3·î²¼½Ü¤Ç¤¹¡£¥«¡¼¥®¥ã¥é¥ê¡¼ÉÕ¤­½»¸Í¤ä¥Õ¥ë¥Ï¥¤¥È¥µ¥Ã¥·¤òºÎÍÑ¤·¤¿Àß·×¤¬ÆÃÄ§¤Ç¤¹¡£ ¥°¥é¥ó¥°¥ê¡¼¥óÂçºå ÆîÊ¬¾ùÅïJV8¼Ò¤Ï¡¢¤¦¤á¤­¤¿2´üÃÏ¶è³«È¯»ö¶È¡Ö¥°¥é¥ó¥°¥ê¡¼¥óÂçºå¡ÊGRAND GREEN OSAKA¡Ë¡×¤ÎÊ¬¾ù¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¡Ö¥°¥é¥ó¥°¥ê¡¼¥óÂçºå THE SOUTH RESIDENCE¡Ê¥¶ ¥µ