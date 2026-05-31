WHO¡áÀ¤³¦ÊÝ·òµ¡´Ø¤Î¥Æ¥É¥í¥¹»öÌ³¶ÉÄ¹¤¬¡¢¥¨¥Ü¥é½Ð·ìÇ®¤Î´¶À÷³ÈÂç¤¬·üÇ°¤µ¤ì¤ë¥¢¥Õ¥ê¥«¤Î¥³¥ó¥´Ì±¼ç¶¦ÏÂ¹ñ¤ò»ë»¡¤·¤Þ¤·¤¿¡£¡Ú±ÇÁü¡Û¥³¥ó¥´¶¦ÏÂ¹ñ¤ò»ë»¡¤·¤¿¥Æ¥É¥í¥¹»öÌ³¶ÉÄ¹¥³¥ó¥´Ì±¼ç¶¦ÏÂ¹ñ¤ò30Æü¤ËË¬Ìä¤·¤¿¥Æ¥É¥í¥¹»öÌ³¶ÉÄ¹¤Ï½£ÃÎ»ö¤é¤È°Õ¸«¸ò´¹¤·¡¢Ê¶Áè¤¬¿Í¡¹¤Î°ÜÆ°¤òÍ¶È¯¤·´¶À÷³ÈÂç¤Î¸¶°ø¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È·üÇ°¤ò¼¨¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥³¥ó¥´Ì±¼ç¶¦ÏÂ¹ñ¤ÈÎÙ¹ñ¥¦¥¬¥ó¥À¤Ç¤Ï¡¢¤¢¤ï¤»¤Æ223¿Í¤¬¥¨¥Ü¥é½Ð·ìÇ®¤Îµ¿¤¤¤Ç»àË´¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¸½