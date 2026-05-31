『週刊プレイボーイ』23号は5月25日に発売！ 香野子が、5月25日（月）に発売の『週刊プレイボーイ』23号に登場！ 香野子 ©桑島智輝／集英社 【プロフィール】香野子（かのこ）1月27日生まれ静岡県出身身長160cmアイドルグループ鶯籠(とりかご)のPINOCOとしてデビュー。2022年末、鶯籠活動終了に伴いソロアーティストに転身し、翌年、香野子に改名。