◆米男子プロゴルフツアーチャールズ・シュワブチャレンジ第３日（３０日、米テキサス州コロニアルＣＣ＝７２８９ヤード、パー７０）第３ラウンドが行われ、２位で出た松山英樹（ＬＥＸＵＳ）は１バーディー、１ボギーの７０と伸ばせず、通算９アンダーで首位と３打差の５位に後退した。７１で回った中島啓太（フリー）が４アンダーの２７位。７３の金谷拓実（ＳＯＭＰＯひまわり生命）は１オーバーの６５位、７９と落とし