◆米大リーグレイズ３―１４エンゼルス（３０日、米フロリダ州セントピーターズバーグ＝トロピカーナフィールド）エンゼルスのＭ・トラウト外野手が３０日（日本時間３１日）、敵地のレイズ戦で６試合ぶりの特大１４号ソロを放った。５―１の５回１死で２番手右腕レグミナの外角へのスイーパーを完璧にとらえると打球角度３８の高弾道で左翼２階席へ一直線。台風で吹き飛ばされ再建された敵地球場の屋根に当たりそうなほどの