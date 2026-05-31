記事ポイントホームネットがあいち銀行を引受先とする銀行保証付私募債を発行しますホームネットは中古マンションのリノベーション事業を核に、札幌から沖縄まで全国15都市で物件を販売しています親会社のproperty technologiesグループは年間36,000件超の不動産価格査定実績を持ちます 中古マンションのリノベーション事業を手がけるホームネットが、あいち銀行を引受先とする銀行保証付私募債を発行します。ホームネットは