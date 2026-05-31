【山粼武司 これが俺の生きる道】#111【前回を読む】「おい、オマエ、挨拶に来てねえよな！」納会の二次会でラーメンをすする牧田明久にお灸を据えたDH。「指名打者」と呼ばれるそのポジションは、守備に就かない。そのせいか、「守備をしないから楽だ」と見られることもある。でも、同時に打撃で結果を出すことが絶対条件。打たなければ評価されない、責任の重いポジションでもある。2008年8月、前年まで日本ハムでプレ