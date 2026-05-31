【スポーツ時々放談】【スポーツ時々放談】引退表明・錦織圭の足跡から学べること 日本人離れした技は 「フロリダの庭」で磨かれた4大大会テニスの第2弾、全仏オープンが始まっている。日本勢の本戦入りは大坂なおみと内島萌夏の女子2人。内島は体調不良で初戦敗退したが、母がマレーシア出身、プロ転向後は中国を拠点に活動する異色の24歳だ。一方の大坂なおみは今月初め、ニューヨークのメットガラに出演して話題を呼んで