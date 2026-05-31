ダイソーのGETできる『ホタテの貝殻を練り込んだジッパー付鮮度保持袋』は、100円とは思えない実力派の保存アイテム。ジップ付きで扱いやすく、トマトやキュウリ、葉野菜などの鮮度を保ちながら無駄なく使い切れるのが魅力です。冷蔵庫でしなしなになりがちな野菜の延命に役立つので、見かけたら即買い推奨ですよ！【詳細】他の記事はこちら商品情報商品名：ホタテの貝殻を練り込んだジッパー付鮮度保持袋価格：￥110（税込）サイ