メイクアップアーティストの園佳子（そのよしこ）です。40代になり、ベースメイクが今までと同じ仕上がりにならないと感じたことはありませんか？今回は老け見え回避のために、40代がまずやめるべきベースメイクのNG習慣を4つご紹介します。【詳細】他の記事はこちら?無色の化粧下地や日焼け止めだけで済ませるファンデーションを塗る前の土台となる化粧下地は、ファンデーションの密着度を高めるだけでは不十分で、40代の肌は時間