【今日のにゃんこタイム〜○○さん家の猫がかわいすぎる Vol.202】「外生活が長かったので目つきが鋭いんですが、すごく甘えん坊。甘える時が一番すごい目つきなので、キレてないのに『キレてる？』って言われてしまうんです（笑）」愛猫おもちちゃんの魅力をそう話すのは、飼い主ちったんさん（@NYANMARUKE）。おもちちゃんは、元野良猫。ガリガリな状態で保護された後、ちったんさん宅でたっぷりと愛情を注がれ、別猫級の変化を