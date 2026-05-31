熟年離婚が注目されて久しいが、近年は“若年離婚”も話題になりつつある。厚生労働省の「人口動態統計」では、別居と同年に離婚した夫婦のうち、男女ともそれぞれ「30〜34歳」の層が最も多いという結果が出ている。4月10日に発売されたコミックエッセイ『離婚するなら、今日かもしれない』（KADOKAWA刊）は、モラハラ気味の男性と結婚した花、友達のような夫婦関係を築いている真弓、バリキャリ系の亜里沙の3人の主人公が織り