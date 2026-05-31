◆米大リーグオリオールズ６×―５ブルージェイズ（３０日、米メリーランド州ボルティモア＝オリオールパークアットカムデンヤーズ）ブルージェイズ・岡本和真内野手（２９）は３０日（日本時間３１日）、敵地・オリオールズ戦に「５番・三塁」でフル出場。８回の４打席目に左翼線へ２点適時二塁打を放つなど、４打数１安打２打点、２三振で、打率は２割１分６厘となった。岡本は守備でも要所で２つの併殺に絡むなど攻守で存在