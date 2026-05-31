高齢期のQOLを左右する「住まい」の選択。持ち家か賃貸かという議論は、単身世帯が増加する現代において、かつてないほど切実な問題となっている。賃貸住宅における入居拒否や老朽化に伴う修繕トラブル、そして持ち家が抱える将来への不安…どちらの道を選んでも「確実な安心」を手にすることは難しい。 【画像】60代の女性が不動産に紹介された「とんでもない」賃貸物件 大学教授である葛西リサ氏の書籍『単身高齢者の