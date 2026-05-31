「クラッシュ期」ドラッグは男より女を傷つける――。かつて関西で知られた存在だった美貌の薬物密売人、美々姐（びびねえ／仮称）の持論である。この言葉を聞いた筆者は、覚醒剤など薬物事件に絡む男女を捜査員としてだけでなく、医学的な視点からも観察するようになった。たしかに、それまでも“女性の方が薬物使用によるダメージが大きい”とは感じていたものの、「おそらく男女の体格の違いのせいだろう」と勝手に思い込んで