◆明治安田Ｊ２・Ｊ３百年構想リーグ▽プレーオフラウンド１７―２０位決定戦第１戦相模原４―３（１―１、延長３―２）藤枝（３０日・相模原ギオンスタジアム）Ｊ２藤枝ＭＹＦＣはプレーオフラウンド第１戦でＪ３相模原に延長戦の末、３―４で敗れた。前半１７分にＤＦ近藤優成（２２）が先制ゴール。同点に追いつかれて突入した延長戦では、ＭＦ河本大雅（１９）が一時勝ち越しゴールを挙げるも、３失点して勝利を逃した。来