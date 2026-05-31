2月に行われたミラノ・コルティナ五輪のメダルラッシュは記憶に新しいが、その中でも、合計9個のメダルを手にしたスノーボード陣の活躍は、とりわけ目覚ましいものだった。女子ハーフパイプで銅メダルを手にした小野光希（おの・みつき＝22＝）選手は、今年3月に早稲田大学スポーツ科学部を卒業し、エネルギー開発企業・INPEXのアスリート社員として新生活をスタートさせた。文武両道を貫きながら、二度目の挑戦で五輪の表彰台に