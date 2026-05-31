【写真】そういえば…の顔ぶれ！歴代「サザエさん女優」をチェックギネス記録を更新中平成4（1992）年5月27日、「サザエさん」の生みの親である長谷川町子さんが72歳で死去した。新聞の連載漫画として始まった「サザエさん」は、平屋の一軒家で暮らす磯野波平一家とフグ田マスオ一家の物語。サザエは波平の娘でマスオの妻だ。令和の今では減少の一途にある二世帯同居だが、この家はいつも笑いと安らぎで満たされている。テレ