俳優・有村架純（33）の姉でタレントの有村藍里（35）が31日までに自身のXを更新。髪の毛を切ったショットを公開した。【写真】「似合ってて、ドキッとします」髪を切った有村藍里有村は「暑くなりそうなのでまたさらに髪を切りました」と報告。髪の毛を切った写真を公開した。この投稿には「ベリーショートもお似合いです」「似合ってて、ドキッとします」「表情がより引き立って見えますね」などの反響が寄せられている。