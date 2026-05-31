タレントの杉浦太陽（45）が29日、自身のブログを更新。妻でタレント・辻希美（38）との2ショット写真を添え、高1の長男・青空さん（せいあ・15）の体育祭の観覧に出かけたことを報告した。【写真】「青春のお裾分けをしてもらいました」高1長男の体育祭へ出かけた杉浦太陽＆辻希美杉浦は「セイアの高校の体育祭」と書き出し、夫婦ショットをアップ。自身は淡いピンクカラーのデザインTシャツ、辻はフリルとV字デザインが上品