未利用魚のアカエイを使って開発した商品を手に持つ「マルサン松並商店」社長の松並理恵さん＝4月14日、宮城県塩釜市「海の厄介者」がイタリアンに変身―。宮城県塩釜市の水産加工会社「マルサン松並商店」が、見た目などを理由に市場で流通しにくい「未利用魚」の商品化を進めている。第1弾はアカエイを使ったアラビアータ。東日本大震災直後に急逝した父親から会社を継いだ社長の松並理恵さん（49）は「困っていた時、助けてく