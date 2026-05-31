能登での放鳥に「人間と共生できる社会」願う能登半島の石川県羽咋（はくい）市で３１日に行われる本州初のトキ放鳥を特別な思いで待つ人がいる。１９７０年に同県で捕獲された本州最後の野生のトキ「能里（のり）」の佐渡島（新潟県）移送に携わった元石川県教育委員会職員の四柳嘉章（かしょう）さん（７９）だ。移送中、膝の上で諦めたようにじっとしていた姿と、剥製（はくせい）になって帰ってきた時の悔しさは忘れられない