猫のための移動シェルターとして改装されたキャンピングカー猫の保護活動をしている岐阜市のNPO法人がキャンピングカーを改装し、猫のための移動シェルターを作った。平時は譲渡会を開くために使い、災害が起きればペットの預かりやペット用品輸送に活用する。NPO代表の今尾香織さん（39）は「1匹でも多くの出合いをつなぎ、いざという時に安心できる場所を作りたい」と話す。（共同通信＝福岡未歩子）NPOは2022年設立の「Well