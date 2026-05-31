元AKB48の高城亜樹（34）が28日、自身のインスタグラムを更新。20センチカットした新しい髪型を公開し、その大胆なイメチェンに反響が寄せられている。【写真】「だいぶ印象が変わりました」ショートヘアで反響が寄せられている高城亜樹高城は「ばっさり20センチカット ショートボブにしちゃいました」と報告。「どうかな」と語りかけた。写真では短くなった髪型のショットを複数公開。コメント欄には「かっっっっわいい」「