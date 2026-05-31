カシオ計算機は、アクティブな女性向けのカジュアルウオッチ「BABY-G」から、Y2Kファッションに合わせやすい煌めくグリッターを取り入れたモデル「BG-169KB」を5月中旬に発売した。ブラックの「BG-169KB-1」、ライトピンクの「BG-169KB-4」、ピンクの「BG-169KB-4B1」の3モデルを用意する。価格は13,750円。BG-169KB キービジュアルベースモデルには、コンパクトな丸いフォルムとフロントプロテクターデザインが特徴の「BG-169」を